Она не злая, просто одинокая!: Житель Судогодского района построил у себя во дворе избушку Бабы...

"Она не злая, просто одинокая!": Житель Судогодского района построил у себя во дворе избушку Бабы ЯгиВ Судогодском районе поселилась Баба Яга. Избушку для нее - настоящую, на курьих ножках - у себя во дворе построил житель деревни Захарово Владимир Панин. Каково это - водить дружбу со сказочной нечистью? Узнала Дарья Давыдова.Владимир Панин, хозяин избушки:- Вот избушка бабушки-ягушки!Владимир Владимирович вроде уже не в том возрасте, чтобы верить в сказки. Поэтому творит их своими руками! Началось все с колеса от тракторной косилки.Владимир Панин, хозяин избушки:- И мне попались бревна вот эти с корнем. Думаю, дай-ка я из них что-нибудь сотворю.Ну, и завертелось...Владимир Панин, хозяин избушки:- Ну, со временем я сюда моторчик поставлю. Вот через это кольцо будет с пульта крутиться...- А пока руками?- Пока да.- Вращайте барабан!Вращается избушка и по часовой стрелке, и против, но в силу конструкции, издавая зловещий скрип...всегда возвращается в исходное положение. Туда дворцом, сюда крыльцом.Первые испытания сказочный аппарат прошел еще зимой. Несуеверный Владимир Владимирович тогда взял на борт сразу двух женщин. Проверял максимальную нагрузку.И той же зимой избушка его "проучила". Во время планового ремонта конька у "корабля" внезапно отошла ступень...Владимир Панин, хозяин избушки:- И лестница у меня съехала, соскользнула. Упала в сугроб. Я на крыше висел-висел, сказал, "ну, че, поехали!". И вот поехал, упал, видимо, ребрами прямо на эту лестницу, на ребро.Казалось, как тут было не поверить в предания о том, что избушка на курьих ножках служит чем-то вроде КПП в потусторонний мир, а Баба Яга в ней сказочный персонал. Но целый месяц в больнице Владимир Панин только и думал...как бы, и что в избе еще докрутить.Так здесь поселился мудрый ворон, всякая сказочная живность. Появились дверь, деревянные стеклопакеты, импровизированный дымоход. Внутри жилище лесной колдуньи обставлено аскетично...Дарья Давыдова, корреспондент:- В сказках, у Бабы Яги, говорят, и была только горница. С печкой. И лавкой. Я, если честно, после всех этих историй, кататься на избушке побаиваюсь. Да и с вестибулярным аппаратом у меня похуже, чем у любой Бабы Яги, поэтому давай, избушка, сама становись к лесу передом, а ко мне задом.Как ни крути, говорит Владимир Владимирович, а Баба Яга добрая. Просто старая и одинокая...Владимир Панин, хозяин избушки:- Я даже ее полюбил.- Жена как реагирует на то, что вы Бабу Ягу завели?- Ха-ха. Она мне сказала, когда я в больнице лежал, "я ее сожгу! я ведь ее сожгу!"Между тем готова крестовина для второй избушки. Владимир Владимирович хочет еще какую-нибудь кикимору привезти. И водяного. И поселить их в этом пруду.Владимир Панин, хозяин избушки:- Вот здесь водяной. А кикимору, наверное, поближе к бабушке...- Чтоб им тут по ночам...- Не скучно было.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".