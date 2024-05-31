Она не злая, просто одинокая!: Житель Судогодского района построил у себя во дворе избушку Бабы...
"Она не злая, просто одинокая!": Житель Судогодского района построил у себя во дворе избушку Бабы Яги
В Судогодском районе поселилась Баба Яга. Избушку для нее - настоящую, на курьих ножках - у себя во дворе построил житель деревни Захарово Владимир Панин. Каково это - водить дружбу со сказочной нечистью? Узнала Дарья Давыдова.
Владимир Панин, хозяин избушки:
- Вот избушка бабушки-ягушки!
Владимир Владимирович вроде уже не в том возрасте, чтобы верить в сказки. Поэтому творит их своими руками! Началось все с колеса от тракторной косилки.
Владимир Панин, хозяин избушки:
- И мне попались бревна вот эти с корнем. Думаю, дай-ка я из них что-нибудь сотворю.
Ну, и завертелось...
Владимир Панин, хозяин избушки:
- Ну, со временем я сюда моторчик поставлю. Вот через это кольцо будет с пульта крутиться...
- А пока руками?
- Пока да.
- Вращайте барабан!
Вращается избушка и по часовой стрелке, и против, но в силу конструкции, издавая зловещий скрип...всегда возвращается в исходное положение. Туда дворцом, сюда крыльцом.
Первые испытания сказочный аппарат прошел еще зимой. Несуеверный Владимир Владимирович тогда взял на борт сразу двух женщин. Проверял максимальную нагрузку.
И той же зимой избушка его "проучила". Во время планового ремонта конька у "корабля" внезапно отошла ступень...
Владимир Панин, хозяин избушки:
- И лестница у меня съехала, соскользнула. Упала в сугроб. Я на крыше висел-висел, сказал, "ну, че, поехали!". И вот поехал, упал, видимо, ребрами прямо на эту лестницу, на ребро.
Казалось, как тут было не поверить в предания о том, что избушка на курьих ножках служит чем-то вроде КПП в потусторонний мир, а Баба Яга в ней сказочный персонал. Но целый месяц в больнице Владимир Панин только и думал...как бы, и что в избе еще докрутить.
Так здесь поселился мудрый ворон, всякая сказочная живность. Появились дверь, деревянные стеклопакеты, импровизированный дымоход. Внутри жилище лесной колдуньи обставлено аскетично...
Дарья Давыдова, корреспондент:
- В сказках, у Бабы Яги, говорят, и была только горница. С печкой. И лавкой. Я, если честно, после всех этих историй, кататься на избушке побаиваюсь. Да и с вестибулярным аппаратом у меня похуже, чем у любой Бабы Яги, поэтому давай, избушка, сама становись к лесу передом, а ко мне задом.
Как ни крути, говорит Владимир Владимирович, а Баба Яга добрая. Просто старая и одинокая...
Владимир Панин, хозяин избушки:
- Я даже ее полюбил.
- Жена как реагирует на то, что вы Бабу Ягу завели?
- Ха-ха. Она мне сказала, когда я в больнице лежал, "я ее сожгу! я ведь ее сожгу!"
Между тем готова крестовина для второй избушки. Владимир Владимирович хочет еще какую-нибудь кикимору привезти. И водяного. И поселить их в этом пруду.
Владимир Панин, хозяин избушки:
- Вот здесь водяной. А кикимору, наверное, поближе к бабушке...
- Чтоб им тут по ночам...
- Не скучно было.
Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".