Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и спад атмосферного давления во Владимирской...

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и спад атмосферного давления во Владимирской областиОбширный антициклон постепенно смещается на восток, а во Владимирскую область начнут поступать воздушные массы со Средиземноморья. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, в воскресенье возможны кратковременные дожди, но при этом на протяжении выходных сохранится жаркая погода.В субботу, 1 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +30°С.Скорость восточного ветра составит 2м/с.Показатель влажности - 74%.В темное время суток ожидайте на столбике термометра отметку +23°С.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 1 июня:На Руси верили: дождь сулит пение петухов днём и предвещает сильный запах от цветов; если начало июня дождливое, то оставшаяся часть месяца порадует солнечной, сухой и тёплой погодой; если вороны сидят клювами в одну сторону, значит, скоро подует сильный ветер.Фото: Митяй Пирогов