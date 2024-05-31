Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и спад атмосферного давления во Владимирской...
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и спад атмосферного давления во Владимирской области
Обширный антициклон постепенно смещается на восток, а во Владимирскую область начнут поступать воздушные массы со Средиземноморья. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, в воскресенье возможны кратковременные дожди, но при этом на протяжении выходных сохранится жаркая погода.
В субботу, 1 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +30°С.
Скорость восточного ветра составит 2м/с.
Показатель влажности - 74%.
В темное время суток ожидайте на столбике термометра отметку +23°С.
В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.
Погодный прогноз на 1 июня:
На Руси верили: дождь сулит пение петухов днём и предвещает сильный запах от цветов; если начало июня дождливое, то оставшаяся часть месяца порадует солнечной, сухой и тёплой погодой; если вороны сидят клювами в одну сторону, значит, скоро подует сильный ветер.
Фото: Митяй Пирогов