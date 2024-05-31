Смотрите Вести в 14:30: на продажу алкоголя в регионе наложены новые ограничения Неналивайки -...

Смотрите "Вести" в 14:30: на продажу алкоголя в регионе наложены новые ограниченияНеналивайки- На продажу алкоголя в регионе наложены новые ограничения. Итоги майского заседания Законодательного собрания.Да брось ты!- Студенты против курения. Владимирские ЗОЖники выясняют, кто из них сильнее.Избушка на опушке- Кто водит дружбу с Бабой Ягой? Житель Судогодского района решает квартирный вопрос сказочной нечисти.