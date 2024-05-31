Спорт во благо: В Гусь-Хрустальном прошел благотворительный забег в поддержку бойцов СВО Слова...

"Спорт во благо": В Гусь-Хрустальном прошел благотворительный забег в поддержку бойцов СВОСлова благодарности всем, кто не забывает наших ребят на передовой, сказал участник спецоперации Геннадий Павлов. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения.Геннадий Павлов, участник спецоперации:- Спасибо большое организаторам этих соревнований. Также спасибо больше всем, кто пришел, всем, кто помнит нас, что мы там, всем, кто нам помогает и хочет, чтобы побыстрее это все закончилось...Организаторы забега - спортклуб "Стрела", спортшкола имени Паушкина, местное отделение "Боевого братства", Союз ветеранов боевых действий.В забеге приняли участие и спортсмены, и любители - от 4 до 65 лет. Всего - 130 спортсменов. Бежали участники по живописной набережной городского озера.