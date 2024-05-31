Как рассказали очевидцы пожара, дом загорелся очень быстро. Люди подбежали и вызвали скорую. До приезда медиков они увидели женщину, лежавшую на траве у дома. Лицо у нее было багрового цвета,

Как рассказали очевидцы пожара, дом загорелся очень быстро. Люди подбежали и вызвали скорую. До приезда медиков они увидели женщину, лежавшую на траве у дома. Лицо у нее было багрового цвета, а платье – задрано. Она стонала. С рук и ног свисали лоскуты кожи. Позже, когда подъехала скорая, медики начали проверять пульс. Жители сказали: «грузите ее