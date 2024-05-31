Всего за три дня трое жителей Коврова лишились своих транспортных средств.

Всего за три дня трое жителей Коврова лишились своих транспортных средств. У них конфисковали машины за повторную езду в пьяном виде. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Так, один из инцидентов произошёл 23 февраля. Осуждённый уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, однако снова выпил и сел за руль своей «Нивы». Гражданина заметила соседка и заявила на него в полицию. Прибывшие стражи порядка зафиксировали, что водитель был сильно пьян.Суд назначил жителю Коврова 350 часов обязательных работ и лишил водительских прав. «Ниву» забрали в пользу государства.