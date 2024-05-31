28-летний житель поселка Балакирево Александровского района проведет в колонии строгого режима 8,5 лет за убийство знакомого. Трагедия произошла 29 декабря 2023 года. Мужчина пил в компании

28-летний житель поселка Балакирево Александровского района проведет в колонии строгого режима 8,5 лет за убийство знакомого. Трагедия произошла 29 декабря 2023 года. Мужчина пил в компании сожительницы и ее друга, который жил вместе с парой в их квартире. В какой-то момент у влюбленных случилась ссора. Хозяин квартиры приревновал женщину к приятелю. Он попытался вступиться за