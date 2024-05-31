Большая велогонка пройдет 1 июня на набережной реки Оки в Муроме. Спортивное мероприятие соберет всех фанатов двухколесного транспорта разного уровня подготовки. Как сообщили в

Большая велогонка пройдет 1 июня на набережной реки Оки в Муроме. Спортивное мероприятие соберет всех фанатов двухколесного транспорта разного уровня подготовки. Как сообщили в правительстве области, это уже третья Всероссийская массовая велосипедная гонка, она состоится также в 50 регионах страны. К слову, сам День велосипедиста отмечается 3 июня, но куда удобнее собрать всех вместе именно