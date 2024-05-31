После многочисленных обращений жителей прокуратура начала проверку.

В Кольчугино деятельность магазина несколько лет мешала жителям дома. Из-за разгрузок со стороны двора возникал лишний шум и риск ДТП, в том числе с участием детей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирского региона, у магазина была возможность разгружать транспорт со стороны торца дома. Ранее за подобное нарушение владелец магазина привлекался к дисциплинарной ответственности, однако нарушения не были ликвидированы.По факту нарушений в суд отправлен иск с требованиями устранить нарушения. Дело находится на контроле прокуратуры.