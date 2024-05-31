Из-за смещения антициклона на восток во Владимирскую область придут воздушные массы со Средиземноморья.

По информации пресс-службы Гидрометцентра, антициклон смещается на восток. За счёт этого во Владимирскую область придут воздушные массы с территории Средиземноморья, а значит будет облачная погода. Также есть вероятность кратковременных дождей.Температура воздуха днём поднимется до +30°С, а ночью опустится до +23°С. Скорость ветра ожидается всего два метра в секунду, влажность 74%. Атмосферное давление опустится до 7748 миллиметров ртутного столба.