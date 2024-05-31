В рамках учения «Рельеф-2024» во Владимирской области трое террористов нейтрализованы, один –...

В рамках учения «Рельеф-2024» во Владимирской области трое террористов нейтрализованы, один – задержанВо Владимирской области на территории Собинского района проведено тактико-специальное учение «Рельеф-2024». Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.По легенде учения, в специальные службы поступила информация о нахождении на территории региона диверсионно-разведывательной группы, намеревающейся совершить террористический акт на объекте железнодорожного транспорта.Одновременно с этим, в ОМВД России по Собинскому району от сотрудников ж/д станции Ундол поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве вблизи ж/д станции схрона с оружием, боеприпасами и СВУ. В ходе межведомственной проверки информация нашла свое подтверждение, специалистами взрывотехниками обнаруженные СВУ обезврежены.При проведении проверочных мероприятий на прилегающих к месту обнаружения схрона территориях четверо граждан оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, после чего скрылись в лесном массиве.С учетом складывающейся оперативной обстановки, руководителем Штаба полковником Лимаревым А.Б. принято решение о проведении на территории Собинского района контртеррористической операции.В результате проведенных контртеррористических мероприятий трое террористов нейтрализовано, один – задержан. Жертв среди участников КТО и гражданского населения не допущено.В результате проведения учений поставленные задачи выполнены, цели учения достигнуты.Фото, видео: УФСБ по Владимирской области