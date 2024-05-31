В результате ДТП на платной трассе М-12 во Владимирской области пострадали трое человек,...

В результате ДТП на платной трассе М-12 во Владимирской области пострадали трое человек, потребовалась деблокировкаНакануне вечером (30 мая 2024 года) на 208 км платной трассы М-12 в районе деревни Захарово Судогодского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.По информации Министерства региональной безопасности Владимирской области, произошло столкновение фуры и электромобиля Tesla.Спасатели четвёртой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали и погрузили на носилки пострадавшего водителя зерновоза.Он был передан медикам. Всего пострадавших трое, сообщают спасатели.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области