В результате ДТП на платной трассе М-12 во Владимирской области пострадали трое человек,...
В результате ДТП на платной трассе М-12 во Владимирской области пострадали трое человек, потребовалась деблокировка
Накануне вечером (30 мая 2024 года) на 208 км платной трассы М-12 в районе деревни Захарово Судогодского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По информации Министерства региональной безопасности Владимирской области, произошло столкновение фуры и электромобиля Tesla.
Спасатели четвёртой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали и погрузили на носилки пострадавшего водителя зерновоза.
Он был передан медикам. Всего пострадавших трое, сообщают спасатели.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области