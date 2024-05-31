На территории Вязниковского района сотрудник Госохотинспекции Владимирской области повстречал европейскую болотную черепаху.

На территории Вязниковского района сотрудник Госохотинспекции Владимирской области повстречал европейскую болотную черепаху. Об этом рассказала регионального ведомства.Инспектор успел занять уникальную для нашей местности рептилию на видео.«Согласно "Каталогу позвоночных животных Владимирской области" (Л.Л. Кузьмин, В.А. Сербин, 2008г.) известны устные сообщения о находках болотной черепахи во Владимирской области. Однако нет достоверных сведений, каким образом животное оказалось в природе», - говорится в сообщении пресс-службы Госохотинспекции Владимирской области.