В связи с наличием значительной просроченной задолженности АО «ЭнергосбыТ Плюс» был вынужден инициировать отключение электроэнергии в частном домовладении с названием комплекс отдыха «Ферма» в Суздале.

В связи с наличием значительной просроченной задолженности АО «ЭнергосбыТ Плюс» был вынужден инициировать отключение электроэнергии в частном домовладении с названием комплекс отдыха «Ферма» в Суздале. Однако, до ограничительных мер не дошло. Владелец сразу же оплатил накопленную за 2 месяца задолженность в размере более 100 тысяч рублей, когда вместо клиентов к нему пришли энергетики.Оказалось, что дом по адресу ул. Пушкарская, 37 не оформлен как коммерческая недвижимость и по документам является жилым частным домовладением. При этом собственник сдает гостевые номера в аренду и содержит магазин авторской одежды "Льняная Лавка" на первом этаже комплекса, чем и обусловлено большое потребление электроэнергии. Свои обязательства по оплате стоимости поставленной электроэнергии данный клиент нарушает периодически, игнорируя оповещения и предупреждения энергосбытовой компании.«У данного клиента это уже повторное нарушение платежной дисциплины. Аналогичная ситуация была в декабре прошлого года. В случае, повторных нарушений наша компания будет вынуждена обратиться в суд для признания гостевого дома «Ферма» коммерческой недвижимостью. Тогда владелец собственности будет оплачивать стоимость потребленной электроэнергии по нерегулируемым ценам с применением авансовой системы платежей», - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Юлия Афонина.На сегодняшний день на контроле Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» находится 10 подобных объектов недвижимости в г. Суздале. Компания призывает не нарушать платежную дисциплину, не доводить до крайних мер, создавая неудобства себе и гостям туристических комплексов.Реклама.