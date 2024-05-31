Владимирцам на заметку: как вернуть деньги в случае переплаты за услуги ЖКХ? В проекте...

Владимирцам на заметку: как вернуть деньги в случае переплаты за услуги ЖКХ?В проекте «Объясняем.РФ» рассказали, когда может возникнуть переплата, и как вернуть денежные средства.Если в платежке за коммунальные услуги гражданин увидел совсем не те цифры, которые ожидал, - он может обратиться в управляющую компанию или в МФЦ для перерасчета.За какие услуги могут сделать перерасчет?- Электричество;- Отопление;- Вода;- Газ;- Канализация;- Вывоз мусора.Если жилец переплатил за ЖКУ, то вернуть деньги не получится — сумму зачтут в счет будущих начислений. А в случае недоплаты — включат в следующую платежку.Вернуть деньги за коммунальные услуги могут как по просьбе жильца, так и поставщика услуг, управляющей компании или ТСЖ.Когда может возникнуть переплата?- Перерыв в предоставлении ЖКУ.- Низкое качество ЖКУ.- Отсутствие людей в квартире.- Неисправные счетчики.- Отсутствие счетчиков.- Получение льгот на ЖКУ.Что делать в случае переплаты за коммунальные услуги?Для начала необходимо обратиться в МФЦ, УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую компанию, которая выставляла счета.Затем написать заявление и указать в нем причины, из-за которых возникла переплата. Приложите дополнительные документы: например, в случае отсутствия более пяти дней из-за командировки — бумаги, подтверждающие этот факт, а в случае смерти жильца — соответствующее свидетельство. Документы и заявление можно передать лично или отправить заказным письмом.Важно: перерасчет за коммунальные услуги в жилье без счетчиков можно сделать только в том случае, если нет технической возможности установить такие приборы. А чтобы доказать этот факт, придется предоставить акт обследования.Кроме того, если управляющая компания ошиблась в начислениях по ЖКУ, то она обязана не только сделать перерасчет, но и выплатить жильцу штраф в размере 50% от суммы превышения. Компенсация может быть выплачена деньгами или пойти в счет будущих платежей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений