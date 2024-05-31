Владимирцам рассказали, в каком случае банк вернет деньги клиенту, которого обманули...

Владимирцам рассказали, в каком случае банк вернет деньги клиенту, которого обманули мошенникиКаждый 200 владимирец пострадал от мошенников. Как обезопасить счета граждан, на межведомственном совещании обсудили владимирские полицейские, банкиры, бизнесмены и представители органов исполнительной власти.25 июля 2024 года вступают в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», - они усилят защиту от кибермошенников и повысят финансовую ответственность банков.Все банки, прежде чем перевести деньги, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах.Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму.На совещании также наградили сотрудников финансовых организаций, которые помешали мошенникам и спасли сбережения своих клиентов. Так, благодаря совместной работе с правоохранителями, в прошлом году удалось предотвратить хищение денег у 10 граждан на сумму 18 миллионов рублей.