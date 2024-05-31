Владимирцев предупредили о мощной магнитной буре, продолжительностью 20 часов
В пресс-службе...
Владимирцев предупредили о мощной магнитной буре, продолжительностью 20 часов
В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ ИСЗФ прогнозируют мощную магнитную бурю уровня G2, которая накроет землю вечером 31 мая.
Это произойдет в пятницу, примерно в 20:00 по московскому времени, и продлится до полудня 1 июня.
Эксперты отмечают: наиболее вероятным сценарием является продолжительность бурь от 15 до 20 часов.
Окончательно успокоятся волнения только ближе к вечеру субботу, когда сила магнитного возмущения составит три балла.
Кроме того, есть большая вероятность полярных сияний в ночь с пятницы на субботу.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений