Владимирцев предупредили о мощной магнитной буре, продолжительностью 20 часов В пресс-службе...

Владимирцев предупредили о мощной магнитной буре, продолжительностью 20 часовВ пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ ИСЗФ прогнозируют мощную магнитную бурю уровня G2, которая накроет землю вечером 31 мая.Это произойдет в пятницу, примерно в 20:00 по московскому времени, и продлится до полудня 1 июня.Эксперты отмечают: наиболее вероятным сценарием является продолжительность бурь от 15 до 20 часов.Окончательно успокоятся волнения только ближе к вечеру субботу, когда сила магнитного возмущения составит три балла.Кроме того, есть большая вероятность полярных сияний в ночь с пятницы на субботу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений