Наши земляки отлично выступили на первенстве России по кикбоксингу, завоевав золотую медаль и две бронзы.

Наши земляки отлично выступили на первенстве России по кикбоксингу, завоевав золотую медаль и две бронзы. Об этом рассказала Минспорта Владимирской области.Турнир проходил в Каспийске. Участие в состязаниях приняли свыше 2500 юных атлетов из 76 субъектов РФ.По итогам пятидневных соревнований первое место завоевал владимирский кикбоксер Матвей Сурнин. Бронзовые медали получили Эльвира Таймасханова и Арсений Жильцов.«Поздравляем спортсменов и их тренера Феруза Карамхудоева», - говорится в сообщении пресс-службы.