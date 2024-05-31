Владимирские магазины активно подключаются к сервису Снять наличные на кассе Все больше...

Владимирские магазины активно подключаются к сервису "Снять наличные на кассе"Все больше магазинов региона подключаются к сервису "снять наличные на кассе". За год их количество выросло на 14%. Данные приводят во Владимирском отделении Банка России.Сервис позволяет снимать наличные с банковской карты на кассе при минимальной покупке. Услуга особенно популярна в сельской местности, поскольку позволяет жителям снять деньги недалеко от дома, а бизнесу помогает привлечь дополнительных клиентов и уменьшить затраты на инкассацию.Комиссию за выдачу наличных торговые сети при покупке не берут. В нашем регионе услугу предоставляют 469 магазинов и 67 АЗС.