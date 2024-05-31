Пожар случился сегодня в частном секторе за проспектом Строителей. В четыре часа дня загорелся двухквартирный дом № 25/35 на улице Урожайной. В одном из помещений находилась маломобильная

Пожар случился сегодня в частном секторе за проспектом Строителей. В четыре часа дня загорелся двухквартирный дом № 25/35 на улице Урожайной. В одном из помещений находилась маломобильная пожилая женщина. Пожарные вынесли ее из горящего дома с помощью спасательного устройства. К счастью, бабушка не пострадала. Всего с огнем боролись 15 человек личного состава и 4 единицы техники.