Прыжки через резинку. Казалось бы, давно забытое детское развлечение. И вот на базе 66-го владимирского детского сада прошли первые за всю историю городские соревнования по прыжкам через

Прыжки через резинку. Казалось бы, давно забытое детское развлечение. И вот на базе 66-го владимирского детского сада прошли первые за всю историю городские соревнования по прыжкам через резинку. Пока что – для самых маленьких. Участвовало 10 детских садов. Организация мероприятия была серьезная – специальное профессиональное оборудование, квалифицированные судьи, несколько этапов, сложная система критериев оценки. Дети