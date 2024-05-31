Во Владимире состоялся первый в области чемпионат по прыжкам через резинку И еще одно важное...

Во Владимире состоялся первый в области чемпионат по прыжкам через резинкуИ еще одно важное спортивное событие. Прыгай выше головы. Во Владимире сегодня прошёл первый в области чемпионат по прыжкам через резинку. Участвовали дошколята. Все подробности у Мария Артес.66-ый детский сад на один день превратился в площадку для состязаний. "Резиночки" объединяют детей и их родителей. Еще вчера они сами задорно прыгали, а сегодня наблюдают за тем, как соревнуются их дети.Это соревнования на скорость и технику. Любое неверное движение - и баллы не засчитывают. Участвуют 40 ребят из 10 детских садов. Это первый такой турнир в регионе. Ради такого дела из Москвы прибыл президент всероссийской федерации спортивных прыжков через резинку Екатерина Ветрова.Проект "Территория здорового спорта" реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В нем приняли участие 12 регионов страны. Владимирская область - в их числе.Елена Ветрова, Президент Федерации спортивных прыжков через резинку:- Проект "Родной спорт" развивается уже 3 года. Самой Федерации полтора года. В прошлом году мы стали обладателями Гран-При Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", которые проводят Минспорта и "Спорт - норма жизни". Таким образом, Министерство спорта объявило прошлый год, скажем так, годом прыжков через резинку.Кристина Рымарь прыжками через резинку занимается с трех лет, рассказывает мама.Екатерина Рымарь - мама Кристины:- Гиперэнергичный ребенок. Ей надо всегда выплескивать свою энергию. Конечно же, ее надо выплескивать в спорт. Вот эти резиночки дают возможность выплеснуть эту лишнюю энергию.Кристина Рымарь - воспитанница детского сада № 66:- Чем тебе нравится в садике заниматься?- Физкультурой- А почему тебе нравится физкультурой заниматься?- Потому что развивается спорт.Развиваться любит и Артем Гурьяшов. Его рекорд - прыгать 8 минут без остановки. И какие же соревнования без целей?Артем Гурьяшов - воспитанник детского сада №117:- Прыгать и надо кубки получать.- А зачем тебе эти кубки? Для чего?- Чтобы я победил.Во Всероссийских соревнованиях по прыжкам "Прыгай выше головы" 66-ой детский сад принимал участие еще год назад, правда, дистанционно. Как только здесь появились вот такие тренажеры. Дошкольное учреждение теперь, можно сказать, со специализацией.Оксана Борисова - заведующая детским садом № 66:- Мы планируем, что на нашей базе откроется такое отделение, где мы сможем обучать педагогов и проводить такие замечательные фестивали по прыжкам через резинку.Все лучшее - детям. Хотя, как выяснилось, и взрослые тоже очень любят этот вид спорта.Мария Артес, Андрей Синягин "Вести - Владимир"