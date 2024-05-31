На трассе М-12 «Восток» разбилась яхта, Tesla, фура и Ford.

Как сообщает пресс-служба управления ГАИ по Владимирскому региону, в два часа ночи произошло ДТП с участием яхты. Инцидент случился на 201-ом километре М-12. Водитель Ford Kuga наехал на машину с прицепом, где находился водный транспорт.Другой инцидент произошёл 30 мая в четыре часа дня на 209-ом километре М-12. Виновным в аварии признан водитель Tesla, который решил повернуть в неположенном месте. В результате легковой автомобиль врезался в фуру. Большегруз занесло, и он «лёг» поперёк трассы. В аварии пострадали оба водителя и пассажиры легкового автомобиля, все госпитализированы.