Судебные приставы опубликовали фотографию мужчины, который находится в розыске. Он задолжал 500 тысяч рублей на содержание своей дочери 2010 г.р. Разыскиваемого зовут Грицко Евгений

Судебные приставы опубликовали фотографию мужчины, который находится в розыске. Он задолжал 500 тысяч рублей на содержание своей дочери 2010 г.р. Разыскиваемого зовут Грицко Евгений Александрович, он уроженец города Иваново. Всех, кто знает, где он находится, просят сообщить по телефонам: 8 (4922) 40-17-04, 33-53-75, 8 (49232) 4-87-45, +7-904-033-19-68. Напомним, недавно именно с помощью СМИ нашли одного