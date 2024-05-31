В Гусь-Хрустальном суд вынес решение по делу о затопленной квартире.

В городе Гусь-Хрустальный сосед сверху затопил квартиру. Истцы подали в суд и потребовали у соседа и управляющей компании компенсацию ущерба. Суммарно с ответчиков хотели получить 192 тысячи рублей.Во время заседания суда сосед настаивал, что инцидент произошёл из-за поломки фильтра, который был установлен за пределами его квартиры. После оценки экспертов, суд вынес решение о частичном удовлетворении требований.С компании полагается взыскать компенсацию в размере 105 тысяч рублей, штраф на сумму 52 тысячи и судебные издержки. Приговор в законную силу не вступил.