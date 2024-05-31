Во Владимирском государственном университете прошла научно-практическая конференция Права в сети:...

Во Владимирском государственном университете прошла научно-практическая конференция "Права в сети: цифровая гигиена"Участники обсудили риски и угрозы, связанные с цифровизацией различных сфер жизни. Слово Александру Сыпченко.Как не попасть на крючок дистанционных мошенников? Правоохранители, представители всех ветвей власти, общественники и студенты проводят совместную научно-практическую конференцию "Права в сети: цифровая гигиена".Цель - обезопасить неопытных пользователей от любых негативных последствий. Прокурор Владимирской области Иван Грибов подчеркивает - с каждым годом преступники все активнее переходят в онлайн.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Ежегодно происходит рост. Сегодня если весь массив преступности региона взять, то 40 процентов преступлений- это как раз таки преступления такого характера. Мошенничество с помощью информационно-телекоммуникационных сетей.Всем участникам конференции выдали специальную памятку и методические рекомендации. В них есть вся информация о способах противодействия кибер-мошенничеству, а также признаки по которым можно распознать фейки.Эдуард Селезнев, заместитель губернатора Владимирской области:- В этом направлении все спектры взаимодействия, спектры работы, они конечно, рассматриваются. Мы стараемся их приумножить и развить. Как на территории субъекта так и инициируя федеральные различные мероприятия.Элина Сидоренко, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека уверена, учить пользователей правилам поведения в сети и основам цифровой гигиены необходимо повсеместно ведь рисков и угроз, связанных с цифровизацией различных сфер жизни становится все больше.Элина Сидоренко, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:- Пока мы не научим пользователя быть корректным с сети, не выкладывать свои персональные данные, не поддаваться на уговоры и пока человек будет оставаться абсолютно доверчивым, преступно доверчивым в сети, мы не сможем никаким образом совладать с этой преступностью.Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова отмечает, полномочия правоохранителей в вопросе борьбы с кибер-мошенниками могут значительно расшириться. Уже сегодня есть методы оперативно останавливать подозрительные транзакции, если заявитель вовремя сообщил о совершении преступления.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- И в госдуме поднимается вопрос о том, что мы должны законодательно урегулировать все вот эти вещи. Это сложно, я не думаю, что это мы завтра сделаем, но тем не менее мы совместно с прокуратурой будем работать.Специалисты рекомендуют надежно хранить свои персональные данные ведь цифровой след в сети остается навсегда. Любая личная информация легко может попасть в руки злоумышленников. Об этом говорит и статистика.По последним исследованиям ВЦИОМ, около 60 процентов россиян, вне зависимости от пола и возраста, регулярно получают звонки от мошенников.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв, "Вести-Владимир "