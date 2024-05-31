Владимирский областной суд вынес приговор жителю региона за контрабанду наркотических средств, а также за покушение на сбыт. Осужденный являлся членом преступной группы. Как сообщили в

Владимирский областной суд вынес приговор жителю региона за контрабанду наркотических средств, а также за покушение на сбыт. Осужденный являлся членом преступной группы. Как сообщили в прокуратуре, в апреле прошлого года фигурант получил от «организатора» информацию о том, где спрятано 5 килограммов эфедрона. Наркотик находился в тайнике на территории одной из стран ближнего зарубежья. Туда за