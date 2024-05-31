Заксобрание Владимирской области ограничило продажу алкоголя в наливайках в жилых...

Заксобрание Владимирской области ограничило продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домахНалоговые послабления для бизнеса и новые ограничения на продажу алкоголя в наливайках. На очередном заседании Законодательного собрания Владимирской области приняли ряд важных законопроектов. Все подробности у Александра СыпченкоУлучшить материально-техническую базу среде-профессиональных учебных заведений и вернуть предпринимателям, помогающим им, - часть вложенных средств. Депутаты Заксобрания практически единогласно принимают во втором чтении закон об инвестиционном налоговом вычете.Таким образом, областные колледжи получат дополнительную поддержку со стороны бизнеса и государства. Благодаря этому закону многие учебные заведения меценаты оснастят современным оборудованием, лабораториями и мастерскими - уже в этом году.Связь образовательного процесса с производством должна только крепнуть, - отмечает председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике - Михаил Максюков.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике:- Передают станки, оборудование лабораторное, другое имущество, деньги. На ту сумму, которую они передадут средне-специальному учебному заведению, колледжу, - они уменьшат свой налог на прибыль, 80% фактически будет возмещено из бюджета.Парламентарии приняли и новые поправки в закон об административных правонарушениях. Речь идёт о штрафах за нарушения при оказании услуг по прокату товаров для отдыха, транспортных средств для развлечений, оказание услуг сезонных аттракционов в неположенных местах.Также изменения коснулись владельцев пони и лошадей. Теперь органы местного самоуправления могут самостоятельно утверждать правила использования гужевого транспорта, а в случае нарушения, - составлять административные протоколы.Кроме этого - значительно увеличены штрафы за неоплату парковок. Зампредседателя Заксобрания Вячеслав Картухин уверен: новые нормы никак не отразятся на туристической привлекательности городов, где повозки с лошадьми очень популярны, например, - в Суздале.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Ни в коем случае не повлечет оттока туристов, конкуренция, - как она была, так и остается, просто все должны понимать: действовать надо по тем правилам, которые установлены на уровне регионального законодательства, местного самоуправления, и никак иначе.Перечень популярных туристических зон будет определён и в рамках закона о наливайках.Отныне будет запрещено продавать алкоголь в наливайках, которые расположены в жилых домах с 22:00 до 9 утра. За исключением ресторанов.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Здесь, конечно, должно поработать и правительство, и мы - депутаты - по выполнению данного закона, исполняется он или нет, действительно, но нам наше население, наши избиратели, - они, конечно же, все сигналы предоставят.Также депутаты проголосовали за то, чтобы вне очереди выделять гражданам по льготной цене 30 кубометров леса на восстановление дома или надворных построек, пострадавших от стихийного бедствия.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".