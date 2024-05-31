Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте новой акции «Плати и выигрывай», в рамках которой будут разыграны смартфоны и другие ценные призы.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте новой акции «Плати и выигрывай», в рамках которой будут разыграны смартфоны и другие ценные призы. Розыгрыш будет проводиться каждый месяц с июня по август включительно.В первом этапе участвуют клиенты, которые до 5 июня погасят долги (при наличии) и оплатят все текущие начисления. Первых трех счастливчиков определят с помощью генератора случайных чисел до 31 июня 2024 года.«Этой акцией мы хотим призвать наших клиентов не затягивать оплату за полученные энергоресурсы и не накапливать долги. Также мы хотим отметить наших добросовестных плательщиков и подарить за участие в акции смартфоны, беспроводные наушники и зарядные устройства, которые необходимы сегодня в повседневной жизни», - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.Чтобы выполнить условия акции не обязательно дожидаться бумажного платежного документа. Первыми квитанция получают клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете или подписанные на электронный платежный документ. Перейти на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или на сайте компании.Подробная информация по акции размещена на сайте -Реклама.