Житель Коврова получил 14 лет строго режима за убийство двух человек Как сообщили в пресс-службе...

Житель Коврова получил 14 лет строго режима за убийство двух человекКак сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, в феврале 2023 года осужденный, проживающий в Коврове в социальном учреждении для престарелых и инвалидов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с ножом к комнате другого постояльца, к которому он испытывал сильную личную неприязнь.Дверь ему открыл проживающий в интернате 57-летний знакомый жильца, которому фигурант нанес несколько ударов ножом, а затем причинил множественные ножевые ранения 47-летнему хозяину комнаты.От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия. Спустя некоторое время тела обнаружила сотрудница учреждения, которая сообщила о случившемся руководству - были вызваны сотрудники правоохранительных органов.Осужденного заключили под стражу.Виновному назначено 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.Приговор в законную силу не вступил.Фото: прокуратура Владимирской области