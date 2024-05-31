Житель Коврова получил строгий режим за незаконное перемещение через границу РФ наркотиков для...

Житель Коврова получил "строгий режим" за незаконное перемещение через границу РФ наркотиков для последующего сбытаВ отношении жителя города Коврова вынесен приговор. Он признан виновным в незаконном перемещении через границу РФ наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, а также покушении на их незаконный сбыт."7 апреля 2023 г., действуя в составе организованной группы, подсудимый прибыл в лесной массив, расположенный в Минской области Республики Беларусь, где забрал из тайника наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе клефедрон, общей массой около 5 килограммов. После этого на автомобиле, в салоне которого в обивке передних сидений было размещено вышеуказанное наркотическое средство, через Государственную границу Российской Федерации незаконно переместил вышеназванное наркотическое средство с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации для последующего сбыта на территории г. Владимира и г.Казани", - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.8 апреля 2023 года противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками полиции. В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.В судебном заседании подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью.Суд назначил виновному 12 лет исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания судом учтены сведения о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба Владимирского областного суда