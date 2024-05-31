Житель Коврова получил строгий режим за незаконное перемещение через границу РФ наркотиков для...
Житель Коврова получил "строгий режим" за незаконное перемещение через границу РФ наркотиков для последующего сбыта
В отношении жителя города Коврова вынесен приговор. Он признан виновным в незаконном перемещении через границу РФ наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, а также покушении на их незаконный сбыт.
"7 апреля 2023 г., действуя в составе организованной группы, подсудимый прибыл в лесной массив, расположенный в Минской области Республики Беларусь, где забрал из тайника наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе клефедрон, общей массой около 5 килограммов. После этого на автомобиле, в салоне которого в обивке передних сидений было размещено вышеуказанное наркотическое средство, через Государственную границу Российской Федерации незаконно переместил вышеназванное наркотическое средство с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации для последующего сбыта на территории г. Владимира и г.Казани", - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.
8 апреля 2023 года противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками полиции. В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенных преступлениях признал полностью.
Суд назначил виновному 12 лет исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания судом учтены сведения о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: пресс-служба Владимирского областного суда