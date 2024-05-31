Жители Кольчугино добиваются запрета погрузки товаров в магазин со стороны двора многоквартирного...

Жители Кольчугино добиваются запрета погрузки товаров в магазин со стороны двора многоквартирного жилого домаКольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по многочисленным обращениям жителей многоквартирного дома № 11 по ул. Щорса в г. Кольчугино.В результате чего, выявлены нарушения в деятельности продовольственного магазина «Русская охота», расположенного в пристроенном к жилому дому помещении."Вопреки требованиям градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства на протяжении нескольких лет продукция для торгового объекта разгружается из автомобильного транспорта со двора указанного многоквартирного дома, что вызывает как шумовой дискомфорт у проживающих в нем граждан, так и повышает риск возникновения на придомовой территории дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, играющих во дворе", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.При этом имеется возможность проведения погрузочно-разгрузочных работы с торца дома.Ранее предпринимателю вносилось представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, однако нарушения не устранены - погрузка товаров в магазин со двора жилого дома по-прежнему продолжается.В связи с этим, межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании предпринимателя устранить допускаемые нарушения.Восстановление нарушенных прав жильцов дома находится на контроле межрайонного прокурора.Фото: пресс-служба областной прокуратуры