Жители Суздаля смогут дать названия шести новым улицам города-музея Как сообщает глава...

Жители Суздаля смогут дать названия шести новым улицам города-музеяКак сообщает глава администрации города Суздаля — Алиса Бирюкова, на днях состоялось заседание городской топонимической комиссии. Город развивается, появляются новые улицы - в части кадастрового квартала в районе улицы Лесной. И теперь предстоит принимать решение об их наименовании.«… Посовещавшись, комиссия предложила в юбилейный для Суздаля год 1000-летия дать возможность всем жителям города создать частичку его истории, оставить в ней свой след - дать названия шести новым улицам. Название топонимических объектов должно органически включаться в существующую топонимическую систему города Суздаля, может быть связано со значимыми для ориентации в городе природными объектами, микротопонимами или посвящено значимым фигурам в истории города...» - поясняет в своих официальных соцсетях Алиса Бирюкова.Жителям предлагают в комментариях в группе Суздаль.рудо 10 июня 2024 года прислать свои варианты.Отмечается, что все предложения будут оформлены в единый перечень и направлены в топонимическую комиссию города Суздаля на финальный этап рассмотрения.Фото: https://vk.com/id9717535