В отношении 19-летнего жителя Петушков возбуждено уголовное дело.

В отношении 19-летнего жителя Петушков возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в краже средств с банковского счёта. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что парень помогал своей подруге установить приложение на телефон и во время процесса перевёл себе со счёта потерпевшей 20 тыс. рублей.«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.