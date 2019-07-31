В Омске мальчик обварился в яме с кипятком, в которую угодил, пытаясь обойти лужу. 10-летний ребенок получил сильные ожоги ног.

В Омске мальчик обварился в яме с кипятком, в которую угодил, пытаясь обойти лужу. 10-летний ребенок получил сильные ожоги ног.Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло на севере города, на улице Завертяева. Мальчик шел домой, однако его путь преградила огромная лужа, образовавшаяся после прорыва трубы с кипятком. Ребенок не обратил внимания на пар, исходящий из ямы, и, обходя ее, провалился в горячую воду почти по пояс. Сейчас маленький омич находится в больнице с ожогами 2-й и 3-й степени.Следователи установили виновников происшествия. Руководителям организации-застройщика, на балансе которой находится трубопровод, грозит уголовное дело.