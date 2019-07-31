В адрес Владимира Сипягина и департамента соцзащиты населения поступают многочисленные положительные отзывы со словами благодарности

В адрес Владимира Сипягина и департамента соцзащиты населения поступают многочисленные положительные отзывы со словами благодарностиВо Владимирской области продолжают оздоровительную кампанию для многодетных и малообеспеченных семей, она стартовала 24 мая по решению главы региона Владимира Сипягина.Всего в этом году мерой соцподдержки в виде предоставления бесплатного 2-недельного отдыха на курортах Краснодарского края смогут воспользоваться более 2,2 тысяч человек. В Сочи, Туапсе и Адлере уже отдохнули 11 делегаций семей – всего 1100 человек.В месте отдыха для владимирских семей организуют обширную досуговую программу, экскурсии по историческим и природным объектам, посещение дельфинария и аквапарков, проводят разнообразные спортивно-развлекательные мероприятия.В адрес Владимира Сипягина и департамента соцзащиты населения поступают многочисленные положительные отзывы со словами благодарности за помощь многодетным и малообеспеченным семьям.