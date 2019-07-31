Из-за охвативших Сибирь лесных пожаров около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области намерены собраться вместе, чтобы вызвать дожди.

Из-за охвативших Сибирь лесных пожаров около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области намерены собраться вместе, чтобы вызвать дожди. Камлать традиционные сибирские священнослужители будут 4 августа на байкальском острове Ольхон, рассказал ТАСС председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев.А днем ранее о готовности помолиться за приход дождей выразили буддийские ламы. Они лишь только отметили, что для этого им нужны "точные координаты пожаров".В общей сложности на территории России природные пожары распространились на площади около 3 миллионов гектаров. Наибольшее количество очагов располагаются в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В связи со сложной обстановкой в Красноярский край вылетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.Активная борьба с огнем ведется в 150 очагах. Задействованы 2 720 человек, 390 единиц техники, в частности 28 воздушных судов занимаются тушением, еще 34 мониторингом ситуации, сообщили "Интерфаксу" в ФБУ "Авиалесоохрана".Кроме того, на постоянном контроле у специалистов находятся еще более 300 лесных пожаров в труднодоступных местах. На основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС их тушение не ведется, так как они не угрожают населенным пунктам и экономическим объектам, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.