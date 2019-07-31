88-летний актер Иван Краско недавно оформил развод со своей супругой натальей, которая была на 60 лет младше его. Артист жаловался, что благоверная не вступала с ним в сексуальные отношения, боясь забеременеть. О своей мужской мощи престарелый актер высказался в откровенном интервью.

88-летний актер Иван Краско недавно оформил развод со своей супругой натальей, которая была на 60 лет младше его. Артист жаловался, что благоверная не вступала с ним в сексуальные отношения, боясь забеременеть. О своей мужской мощи престарелый актер высказался в откровенном интервью.Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что интимные отношения после 60-ти лет опасны для мужчин, чего не скажешь про женщин этого же возраста. Секс для женщин старше 60 лет, наоборот, идет только на пользу. Эти данные прокомментировал артист Иван Краско, который и на пороге 90-летия сохраняет могучую мужскую силу."Как секс может вредить? Пока он возможен, он весьма желателен, плодотворен и приятен. Невозможность наступает уже после 80-ти лет. А если у кого-то после 60-ти, то это не мужики, а недоростки какие-то", – резко высказался заслуженный артист.Он высказал мнение, что у каждого человека есть свой ресурс на сексуальные отношения, ведь некоторые мужчины становятся импотентами и в 20, и в 30 лет. "А есть такие, как Чарли Чаплин и я", – похвалился Иван Краско.При этом артист не скрывает, как ему удается сохранять мужскую силу. Секрет 88-летнего актера прост. И это не виагра, которая, по его мнению, как может привнести в половую жизнь временный восторг, так и преждевременно подкосить человека. "Я кроме сельдерея никакой виагры не использовал", – цитирует актера .