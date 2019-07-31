В Подмосковье поймали аферистов, которые обманывали тех, кто уже пострадал от всевозможных магов и лжеэкстрасенсов. Мошенники обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции, говорили, что потерпевшим полагается компенсация, а в итоге обирали стариков повторно.

В Подмосковье поймали аферистов, которые обманывали тех, кто уже пострадал от всевозможных магов и лжеэкстрасенсов. Мошенники обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции, говорили, что потерпевшим полагается компенсация, а в итоге обирали стариков повторно.- На пол! Лежать!Полицейские нагрянули в квартиру подозреваемого в мошенничестве. На столе — мобильные телефоны, банковские карты и десятки сим-карт с разными номерами.- Обзванивал граждан по телефону.- И что говорили?- Предлагал выплаты денежные.- За что?- За вознаграждение.- Вы, по сути, их обманывали?- Да.Подозреваемые, по версии следствия, связались с 66-летней пенсионеркой, представились сотрудниками полиции и сообщили, что задержали экстрасенсов, которые ранее ее обманули. Теперь, мол, женщине полагается компенсация за причиненный вред — 1,5 миллиона рублей. Но прежде чем получить эти деньги, необходимо заплатить налог — 680 тысяч. Пенсионерка поверила и перевела требуемую сумму на банковскую карту.- У нас есть постановление! Не откроете, через минуту ломаем!Полицейский спецназ навестил всех участников мошеннической схемы после того, как выяснилось: по телефону доверчивых стариков обрабатывали сразу три лжеполицейских.- За что задержаны сотрудниками полиции?- По подозрению в мошенничестве.- Кратко — суть?- Обзванивать людей и говорить, что им полагается компенсация.Изъяты десятки банковских карт, а также электронная база данных, по которой аферисты обзванивали пенсионеров. Теперь следователи выясняют, откуда у них эти сведения."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых по местам их проживания. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 31 года, уроженцы Республики Татарстан и ближнего зарубежья", — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество", задержанным грозит до 10 лет заключения.