Восемь суток административного ареста получил актер московского театра Современник Дмитрий Смолев за шутливый ролик, в котором он предстал в виде пьяного сотрудника полиции.

Восемь суток административного ареста получил актер московского театра "Современник" Дмитрий Смолев за шутливый ролик, в котором он предстал в виде пьяного сотрудника полиции, сообщили в столичном управлении МВД.Запись, по словам лицедея, была сделана в перерыве между съемками клипа некой популярной группы, названия которой он не помнит, и не была рассчитана для публикации. На кадрах 37-летний Смолев изображает пьяного инспектора ДПС, который курит на набережной и не знает, куда деть сигарету.Стражи порядка сочли ролик дискредитирующим честь мундира, и по решению суда актер получил за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство восемь суток административного ареста.