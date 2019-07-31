Санкции против Северного потока-2 одобрены комитетом по международным делам Сената США. Новые ограничительные меры запрещают въезд в Соединенные Штаты всем, кто предоставлял свои суда и оборудование для прокладки трубопровода.

Санкции против "Северного потока-2" одобрены комитетом по международным делам Сената США. Новые ограничительные меры запрещают въезд в Соединенные Штаты всем, кто предоставлял свои суда и оборудование для прокладки трубопровода, сообщат агентство ТАСС. Помимо этого, если у тех, кто помогал возводить "СП2", есть активы на территории США, то они будут арестованы.Авторы санкций – сенатор-республиканец Тед Круз и представительница Демократической партии Джин Шейхин. Последняя отметила, что ограничения коснутся только швейцарской компании Allseas Group SA и итальянской Saipem SpA.Напомним, "Северный поток-2" предназначен для поставки газа из России в Германию. В начале июля глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "СП2" построен уже на 60%: проложены 1482 километра труб.