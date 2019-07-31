Екатерина Андреева много путешествует – и, видимо,
утомилась. Телеведущая рассказала о встрече с эльфами на леднике в Исландии и
обещала показать видео.
Екатерина Андреева много путешествует – и, видимо,
утомилась. Телеведущая рассказала о встрече с эльфами на леднике в Исландии и
обещала показать видео.
Фотография Екатерины Андреевой в Instagram впечатлила подписчиков.
Популярная телеведущая стоит на утесе со своей подругой Катей, облаченная в
альпинистское снаряжение. Поклонникам пришлось признать, что красивым женщинам
идут не только кружева.
А вот подпись к снимку фолловеров удивила. "Взяли мы
топорики, нацепили на ботинки "кошки" и пошли на ледник. А там эльфы
ванны себе на вечер приготовили, суп из хрустальной воды наварили – ждут, когда
люди с ледника, наконец, уйдут…", – пишет телеведущая.
По словам , "высокорожденные"
приоткрыли ей завесу тайны – но строго-настрого запретили показывать кому-либо
тропинку к ним. Правда, разрешили снять видео, которое телеведущая пообещала в
скором времени показать.
Днем ранее журналистка уже рассказывала о встрече с
эльфийским конем. сказочный скакун даже позволил себя
обнять и погладить. Журналистка признается, что теперь поняла, где источник
вдохновения режиссеров "Властелина Колец" и "Гарри Поттера".
В Исландии сказки рождаются сами собой, заметила ведущая.