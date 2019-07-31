Екатерина Андреева много путешествует – и, видимо, утомилась. Телеведущая рассказала о встрече с эльфами на леднике в Исландии и обещала показать видео.

Екатерина Андреева много путешествует – и, видимо,утомилась. Телеведущая рассказала о встрече с эльфами на леднике в Исландии иобещала показать видео.Фотография Екатерины Андреевой в Instagram впечатлила подписчиков.Популярная телеведущая стоит на утесе со своей подругой Катей, облаченная вальпинистское снаряжение. Поклонникам пришлось признать, что красивым женщинамидут не только кружева.А вот подпись к снимку фолловеров удивила. "Взяли мытопорики, нацепили на ботинки "кошки" и пошли на ледник. А там эльфыванны себе на вечер приготовили, суп из хрустальной воды наварили – ждут, когдалюди с ледника, наконец, уйдут…", – пишет телеведущая.По словам , "высокорожденные"приоткрыли ей завесу тайны – но строго-настрого запретили показывать кому-либотропинку к ним. Правда, разрешили снять видео, которое телеведущая пообещала вскором времени показать.Днем ранее журналистка уже рассказывала о встрече сэльфийским конем. сказочный скакун даже позволил себяобнять и погладить. Журналистка признается, что теперь поняла, где источниквдохновения режиссеров "Властелина Колец" и "Гарри Поттера".В Исландии сказки рождаются сами собой, заметила ведущая.