Avtocod.ru проверил Maybach балерины. Оказалось, что машина Анастасии Волочковой уже трижды была в ремонте и собрала множество штрафов.

Avtocod.ru проверилMaybach балерины.Оказалось, что машина Анастасии Волочковой уже трижды была в ремонте и собрала множествоштрафов.Анастасия Волочкова активно ведет страничку вInstagram, поэтому поклонники в курсе личной жизни балерины. В мае 2016 годаона познакомила их с "подарком от любящего человека". На фотокрасовался украшенный золотыми шарамиMaybach жемчужного цвета.Звезду порадовал не только сам презент, но и инициалы на "счастливых"номерах – ее и дочери Ариадны. Некоторые СМИ писали о том, что "Мерседес" могподарить один из депутатов за поддержку предвыборной кампании.Элитная иномарка стоила тогда около десяти миллионоврублей. Роскошный автомобиль Анастасия Волочкова доверила своему помощнику идругу Александру Скиртачу, которого наняла личным водителем.Однако мужчина злоупотреблял доверием балерины. В ее отсутствие он безразрешения катался по столице, а ей говорил, что машина находится натехническом обслуживании. Сама Анастасия Волочкова в одном из интервьюпризналась, что Скиртач ни разу не обслуживал автомобиль, и что ееMaybach витоге "слетел" с гарантии.Кроме того, экс-водитель заработал кучу штрафов за нарушение ПДД, а также укралПТС и крупную сумму денег у Анастасии Волочковой. Прима уволила Скиртача иподала на него в суд.7 марта 2018 года она представила подписчикам нового водителя.Проверка через показала, чтоMaybach знаменитости действительно выдан дубликат ПТС. "Он хотел меня безмашины оставить. Присвоил себе ПТС на мой автомобиль. Хотел сделать генеральнуюдоверенность на куплю-продажу машины и заложить "Майбах"! Неладное обнаружилмой бывший муж. Пришлось съездить в ГИБДД восстановить документ", – призналасьв одном из интервью балерина.Штрафов на элитном авто Анастасии Волочковой тоже много – 44. Все ониоплачены, но большая часть появилась уже после увольнения Скиртача. Новоговодителя штрафовали чаще всего за превышение скорости. Правила нарушалисьиногда и по два, а то и по три раза в день.Также у автомобиля имеются три расчета ремонтныхработ. Все они произведены уже при втором водителе. Суммы большие, и, если быне страховка, выплачивать бы их пришлось самой "королеве шпагата".Автомобиль эксплуатируется три года, и балерина пока не спешит расставатьсяс ним. "Я каждую пылиночку вытирала в салоне. Я люблю эту машину", – призналась К слову, она продолжает периодически выкладывать в соцсетифото со своим "Майбахом".