Водитель потерял сознание в тот момент, когда автобус пассажирский автобус с людьми в салоне проезжал по мосту. Момент дорожно-транспортного происшествия в Костроме попал в объектив регистратора очевидца.

В среду, 31 июля, в Костроме произошла авария с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились пассажиры.На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, как ПАЗ выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ограждением, после чего преодолел всю проезжую часть, переехал высокий бетонный парапет, где и остановился, предварительно чудом разминувшись со столбом.По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД. Мужчина был доставлен в больницу.В результате инцидента никто не пострадал.