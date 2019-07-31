Огонь охватил автосервис на севере Москвы, площадь пожара превысила 150 квадратных метров.

Огонь охватил автосервис на севере Москвы, площадь пожара превысила 150 квадратных метров.Очевидцы сняли на видео объятое пламенем старое здание на Дегунинской улице и черный столб дыма, поднимающийся в небо рядом с многоэтажными домами. Не исключено, что внутри помещения могут находиться газовые баллоны."Пожарники пытаются туда с Дегунинской проехать, заезд туда со стороны Пяловской", — отмечают местные жители.Информации о пострадавших не поступало.