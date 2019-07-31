Сотрудники УФСБ и полиции пресекли в Московском регионе деятельность межэтнической группы, которая незаконно легализовала пребывание на территории Российской Федерации по поддельным документам более двух тысяч мигрантов.

Сотрудники УФСБ и полиции пресекли в Московском регионе деятельность межэтнической группы, которая незаконно легализовала пребывание на территории Российской Федерации по поддельным документам более двух тысяч мигрантов.Межэтническая группа состояла из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик. Отмечается, что они организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, которые дают право на въезд, пребывание, а также транзитный проезд через территорию Российской Федерации граждан иностранных государств. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области, за 2018 год злоумышленникам удалось в ходе преступной деятельности заработать свыше пяти миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса России. Отмечается, что обвиняемые регистрировали иностранных граждан на адреса хостелов, а документы изготавливали в домашних условиях.В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты средства связи, банковские карты, оргтехника и компьютеры. Кроме того, обнаружены электронные образцы миграционных документов, печати и оттиски миграционных штампов, готовые к реализации документы.