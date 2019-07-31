Швейцарский Базель в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов принимал на домашнем стадионе голландский ПСВ. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошли в следующий круг.

Швейцарский "Базель" в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов принимал на домашнем стадионе голландский ПСВ. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1 и по сумме двух матчей прошли в следующий круг.У победителей отличились Эрай Джюмарт (9-я минута) и Рики ван Волфсвинкел (68-я). У проигравших единственный гол оказался на счету Брумы (23-я).Напомним, что первая встреча завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. "Базель" вышел в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на чужом поле.В другой встрече дня греческий "Олимпиакос" разгромил чешскую "Викторию" со счетом 4:0 и по сумме двух матчей прошел дальше.