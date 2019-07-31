В Красноярске 44-летний мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов непосредственно в участке МВД. Полицейские бросились на помощь своему коллеге и задержали нарушителя. Потасовка попала на видео, снятое камерой наблюдения.

В Красноярске 44-летний мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов непосредственно в отделении МВД. Полицейские бросились на помощь своему коллеге и задержали агрессора.Издание Newslab сообщило, что нарушителя доставили в полицейский участок из-за того, что мужчина не хотел платить за хостел, где проживал в последнее время.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".