Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.Скандальный эпизод с 36-летним спортсменом произошел в понедельник, 15 июля. Как сообщает allboxing.ru со ссылкой на The Athletic, женщина обвинила боксера в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами, после в слезах заявила, что чествует себя небезопасно.В результате чего, авиаперсонал принял решение снять россиянина с рейса. Сообщается, что арест не производился, и никакого расследования не проводилось.Напомним, на счету Ковалева 37 поединков, в которых он одержал 33 победы, из них 28 – нокаутом, потерпел три поражения, единожды завершил поединок ничьей. В следующем бою Сергею 27 августа в Челябинске будет противостоять британец Энтони Ярд.