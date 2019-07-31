Научно-исследовательское судно Профессор Молчанов, которое во вторник, 30 июля, отправилось на помощь Крейсеру, смогло взять яхту на буксир. Ранее сообщалось, что в Белом море она стала подавать сигналы SOS. На судне находился экипаж из шести человек.

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", которое во вторник, 30 июля, отправилось на помощь терпящему бедствие "Крейсеру", смогло взять яхту на буксир.Ранее сообщалось, что в Белом море пассажирская яхта стала подавать сигналы SOS. На судне находился экипаж из шести человек. "Профессор Молчанов" отложил научные работы, чтобы взять курс к яхте и оказать помощь в спасении человеческих жизней. Капитан судна Сергей Хохлов отметил, что погодные условия в районе бедствия "Крейсер" тяжелые — присутствовал сильный ветер и высокие волны.В среду, 31 июля, стало известно, что "Профессору Молчанову" удалось взять яхту на буксир лишь с третьей попытки. В Морском спасательном подцентре Архангельска сообщили РИА Новости, что с людьми на судне все в порядке и пострадавших нет.Сергей Хохлов поделился подробностями спасения. По его словам, у них уже был подобный опыт, но не такой объемный. "И страшного было гораздо меньше. Это было легкой прогулкой по сравнению с тем, что творилось сейчас", — отметил капитан "Профессора Молчанова".Изначально "Крейсер" направлялся в сторону Новой Земли. По данным ГУМЧС по Архангельской области, причиной бедствия, предположительно, стал запутавшийся на винтах инородный предмет.